Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı

12.08.2025 10:19
"FETÖ/PDY'ye yardım", "rüşvet" ve "siyasal ve askeri casusluk" iddialarıyla gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir gün daha uzatıldı.

Önemli davaların avukatı olarak tanınan Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki ayrı soruşturmada pazar gününden bu yana gözaltında tutuluyor. Gözaltı kararı, avukat Epözdemir'in "FETÖ/PDY'ye yardım", "rüşvet" ve "siyasal ve askeri casusluk" iddialarıyla bağlantılı yürütülen soruşturmalar çerçevesinde verildi.

GÖZALTI SÜRESİ ÜZATILDI

Dün gözaltı süresi 1 gün daha uzatılan Epözdemir'la ilgiliİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir karar alarak gözaltı süresini bir gün daha uzattı.

SİYASİLERİ KARŞI KARŞI GETİRDİ

Ünlü avukatın gözaltına alınması AK Partili Şamil Tayyar ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'u karşı karşıya getirmişti. Tayyar, Avukat Rezan Epözdemir'in sorgusunun büyük bir krize yol açabileceğini öne sürmüştü. Tayyar, "Başta Mehmet Uçum olmak üzere çok sayıda etkili isim devreye girdi ve Başsavcı Akın Gürlek'i baskı altına aldı" ifadelerini kullandı. AK Partili Tayyar'ın bu açıklamalarına Mehmet Uçum'un avukatı Zeynep Yıldırım'dan yanıt geldi. Zeynep Yıldırım'ın açıklamasında, "Müvekkilin isminin kim tarafından ve hangi amaçla olursa olsun hukuka aykırı kullanılması halinde tüm sorumlulara ilişkin her türlü yasal girişimde bulunulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." dedi.

RÜŞVET İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

pözdemir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı verildiği, daha sonra tanık A.D'nin ifadesinin alındığı kaydedildi.

Tanığın ifadesinde, avukat Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen üç farklı eylem olduğu, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi bulunduğundan soruşturma izni alınması için dosyanın ayrıldığı bildirildi.

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 yılındaki olayda ise Epözdemir ile C.Ç'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldıkları, bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de tanık A.D'nin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğüne dair iddianın bulunduğu belirtildi.

İddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla Epözdemir ile C.Ç'nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği ve C.Ç'nin 8 Temmuz 2021'de A.D'nin adresine gittiği, ardından Epözdemir ile ortak baz verdiği tespiti aktarıldı. Ayrıca yapılan arama işleminde biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği kaydedildi.

C.Ç. ve Epözdemir'in baz kayıtlarına göre, 8 Temmuz 2021'de gece saatlerinde ortak baz verdikleri dikkate alındığında, 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli bononun bu görüşmede düzenlendiği ve rüşvet alınan paranın C.Ç'de kalması karşılığında Epözdemir'e bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğu ifade edildi.

Yine dosya kapsamındaki "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığının doğrulandığı vurgulandı.

