Rezilliğinin bedeli ağır oldu! Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç tutuklandı

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Antalya'da sosyal medyada kız çocuklarına müstehcen sözler söyleyen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JAHREİN TUTUKLANDI

Antalya'da sosyal medya fenomeni iki kişi, Twitter'daki sohbet odalarında kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Ertürk Kösen ve sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç olduğu ortaya çıktı. Kösen ve Sonuç, çıkarıldığı mahkemece CMK'nın 100. ve devamı maddeleri kapsamında tutuklandı.

KIZ ÇOCUKLARINA MÜSTEHCEN SÖZLER

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden 'RockerpuckEvil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu 'sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, RockerpuckEvil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının E.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının A.S. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. E.K. ve A.S. isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır."