Rezilliğinin bedeli ağır oldu! Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç tutuklandı - Son Dakika
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Rezilliğinin bedeli ağır oldu! Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç tutuklandı

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Antalya'da kız çocuklarına müstehcen sözler sarf eden sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen isimli kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

13.09.2024 19:14  Güncelleme: 22:33
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Antalya'da sosyal medyada kız çocuklarına müstehcen sözler söyleyen Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JAHREİN TUTUKLANDI

Antalya'da sosyal medya fenomeni iki kişi, Twitter'daki sohbet odalarında kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Ertürk Kösen ve sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç olduğu ortaya çıktı. Kösen ve Sonuç, çıkarıldığı mahkemece CMK'nın 100. ve devamı maddeleri kapsamında tutuklandı.

Rezilliğinin bedeli ağır oldu! Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç tutuklandı

KIZ ÇOCUKLARINA MÜSTEHCEN SÖZLER

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden 'RockerpuckEvil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu 'sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, RockerpuckEvil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının E.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının A.S. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. E.K. ve A.S. isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır."

Rezilliğinin bedeli ağır oldu! Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Rezilliğinin bedeli ağır oldu! Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ferhat eser: icerdeki abilere benden selam olsun onlar işini bilir 255 26 Yanıtla
  • Yaşar Özçırak: Vergi kaçırsaydı serbestti halbuki. İlginç 81 157 Yanıtla
    Osman nuri öner: Hukukta bir kural var. "Kötü örnek emsal teşkil etmez" . Örneklendirdiğin vergi kaçırma olayı da kötü birşey bu da kötü birşey. Ne yani toplumun hiçbir değer yargısı kalmasın mı ahlâka dair. Aklımızı başımızı toparlayalım biraz lütfen. 26 4 Murat Çevre: Aynı seymi bir bak bakim 6 2
  • halil eles: birde fenomenler çıktı başımıza 161 14 Yanıtla
  • Mahmut Oğul: Ağızdan çıkanlarında bi sınırı olmalı baldızmış küçük kızmış bunlar bide çok güzel söylemlermiş gibi kamera karşısında yapılırsa sonucun bu olması normal ! Umarım artık susman gereken yeri ve zamanı öğrenirsin !! 160 11 Yanıtla
  • Turan Akhan: bunları uyutsun devket sokak hayvanları masumdur 123 10 Yanıtla
  • eser demir: Türkiye de adaletin bittiğini bir kere daha görmüş olduk teşekkürler ederiz 15 88 Yanıtla
    Osman nuri öner: O sözleri sarfettikleri senin kızkardeşin ya da yeğenin olsa da bu aynımıdır. Nasıl bir hâl aldık. Şaşırmamak mümkün değil. Her ağzımıza gelen söz söylenememeli, her aklımıza gelen fiil işlenememeli. 16 3
  • Mesut Kaya: söz ve eylemlerin de bir sınırı olmalı 79 6 Yanıtla
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