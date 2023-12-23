Rize Valisi İhsan Selim Baydaş: Uyuşturucunun kaynağını kurutmaya yönelik faaliyetlerimizden bir adım geri atmayacağız

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, göreve geldiği 4 aylık süreçte gerçekleştirdiği güvenlik ve asayiş uygulamaları ile ilgili olarak "Uyuşturucunun kaynağını kurutmaya ve engellemeye yönelik faaliyetlerimizden bir adım geri atmayacağız" dedi.

16 Ağustos 2023 tarihinde Rize Valiliğine atanan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, göreve geldiği tarihten bu zamana kadar geçen 4 aylık sürede güvenlik ve asayişle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör ve İl Sahil Güvenlik Komutanı Teğmen Alican Özbey'da Vali Baydaş'a eşlik etti. Vali Baydaş, 4 aylık görev süresi boyunca gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş uygulamaları hakkında bilgi verdi.

"Hem emniyet hem jandarma ekiplerimizce toplamda 401 operasyon gerçekleştirildi"

Rize'de yapılan uyuşturucu konuları ile konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Bu 4 aylık süre zarfında narkotik suçlar ile ilgili ivme yakaladık. Hem emniyet hem jandarma ekiplerimizce toplamda 401 operasyon gerçekleştirildi ve 365 şahıs ile ilgili şüpheli olarak işlem yapıldı. Bu işlemlerden 32 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Bu operasyonlarda rakamsal olarak 444 kök Hint keneviri, 2 kilo 113 gram kenevir tohumu, 27 kilo 513 gram esrar, 2 kilo 477 gram skunk ve bitkisi, 1 kilo 966 gram metamfetamin, 5 kilo 866 gram bonzai ve çeşitli miktarlarda, çeşitli vasıflarda sentetik ecza ele geçirilmiştir. 32 kişi sadece bu suçlardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şok uygulamaları yaptık. Arkadaşlarımız tarafından habersiz herhangi bir uyarı, önden bilgi olmadan 542 şok uygulaması yapıldı. Bu uygulamalarda 26 aranan şahıs tespit edildi ve adli makamlara sevk edildi. Yukarıda verdiğim rakamların bir kısmı bu şok uygulamalarında gerçekleşen yakalamalardır" ifadelerini kullandı.

"Okulu ve çevresini oradaki esnafa emanet ettik"

Okul çevrelerinde yapılan çalışmaları ve yakın çevrede bulunan esnaflara bilgilendirme yapıldığını belirten Vali Baydaş "Yine il merkezinde okullarımızda hem emniyet hem jandarmamız ile uygulamalar yaptık. Bilgilendirme faaliyetleri ve okul çevrelerinde çalışmalar yaptık. Bir kısmını bizzat ben müdürlerimiz, milli eğitim müdürümüz, emniyet mürdümüz, jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımızın da refakati ile gerçekleştirdik. Özellikle okul ve okul çevreleri ile aldığımız tedbirlerde sadece okulu ziyaret edip oradan ayrılmadık, okul çevresindeki esnafı da dolaştık. Okulu ve çevresini oradaki esnafa emanet ettik. Buranın en iyi güvenlik görevlisi orada yıllarca hizmet veren esnafımızdır. İl merkezinde okullara 118 denetim ve ziyaret gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

"Suç işleme potansiyelli olan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyetler yaptık"

Aranan şahısların da dışarda rahat gezmemesi için çalışmaların yapıldığını söyleyen Baydaş, "Bir diğer hususumuz ise hakkında hüküm bulunan veya yakalama kararı bulunan ama bir şekilde yakalanamamış ve dışarıda gezen, hayatına devam eden suç işleme potansiyelli olan kişilerin yakalanmasına yönelik faaliyetler yaptık. Bu da yine sayın İç İşleri Bakanımız ile yaptığımız toplantıda hep gündeme gelen konulardan bir tanesi. Hem emniyetimiz hem jandarmamız yaptığı operasyonlarla 178 kişi hakkında 0-5 yıl arası, 5-10 yıl arası 10 yıl, 20 yıl üzeri hapis kararı olan ve hükme rağmen şehirde dolaşmaya devam eden kişileri yakalayarak cezaevine sevk ettik. 178 kişinin 126'sı emniyet bölgesinde, 52'si jandarma bölgesinde olmak üzere adli makamlara teslim edildi" dedi.

"İl genelinde 2 bin 412 asayiş olayına arkadaşlarımız tarafından müdahale edildi"

Her türlü asayiş olayına müdahaleler gerçekleştirildiğini ifade eden Baydaş, "Asayişe taalluk eden genel manada işlemlerde de il genelinde 2 bin 412 asayiş olayına arkadaşlarımız tarafından müdahale edildi. Bunlardan 2019 şahsa çeşitli şekillerde işlem yapıldı. Bu vatandaşlardan 64'üde tutuklanarak ceza evine gönderildi. Bütün bu rakamları ifade etme nedenim; elbirliği ile şehrimizin güvenli bir şehir olması için çalışıyoruz. Bütün Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de özellikle sokağın huzurunu sağlamaya yönelik, evlerin, hanelerin huzurunu sağlamaya yönelik faaliyetler icra ediyoruz. Ben bu meseleleri hep iki cümleyi yan yana kullanıyorum. İşin emniyete, jandarmaya, sahil güvenliğe yani kolluk birimlerine taalluk eden onları alakadar eden, ilgilendiren tarafı bizim sert müdahale tarafımızdır" diye konuştu.

"Uyuşturucunun kaynağını kurutmaya ve engellemeye yönelik faaliyetlerimizden bir adım geri atmayacağız"

Uyuşturucunun kökünü kurutana kadar operasyonların yapılacağını belirten Baydaş, şunları söyledi:

"Bir taraftan da burada sporla, kültürel faaliyetlerle, sanatsal aktivitelerle, eğitimle bunun zeminine dair mücadeleyi de devam ettiriyoruz. Burada İl Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar, Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile yaptığımız sportif faaliyetler ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız eğitim faaliyetlerimiz var. Uyuşturucu ve bağımlılığa ulaşmadan engellemeye yönelik çalışmaları en az bunlar kadar önemsiyoruz. Şehrimizin huzurunu bozacak hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. uyuşturucunun kaynağını kurutmaya ve engellemeye yönelik faaliyetlerimizden bir adım geri atmayacağız. Bu yönüyle her türlü bilgiyi, duyumu, elimize gelen veriyi dikkatle, titizlikle değerlendirdiğimizi, değerlendirmeye devam edeceğimizi ve bu konuyu şehrimizin gündeminden çıkarmak için elimizden ne geliyorsa ardımıza bırakmayacağımızı sizlerin vesilesiyle ifade etmek istiyorum."

"2023 yılında İl genelinde tespit ve talep ettiğimiz hasar miktarı yaklaşık olarak 1 milyar civarındadır"

Doğal afetlerden Rize'de meydana gelen zararların yaklaşık 1 Milyar TL olduğunu söyleyen Vali Baydaş, "2023 yılında İl genelinde tespit ve talep ettiğimiz hasar miktarı yaklaşık olarak 1 milyar civarındadır. Tam net bir miktar olmamakla beraber. Ben geldiğimden itibaren yaşadığımız afetlerde var. Söylediğim rakamlar yapısal, altyapı ve konut hasarlarıdır. Bir kısmını giderdik. Geçtiğimiz birkaç hafta önce bir fırtına yaşadık. Bu fırtına da çatılarla ilgili zararlar meydana geldi. Bunlarla ilgili tadilatlar için ödenek geldi. Bir çok yerde duvarlar ve yollarla ilgili sıkıntılar yaşandı. Gidermeye çalışıyoruz. Bu şu demek değil, beklenti var, bu ödenek gelmedi değil. Bir kısmı geldi, bir kısmı ihalede. Ardeşen'de bir kayıp vatandaşımız var. Üzücü bir olay. Orada da sahil güvenlik helikopterimiz, botlarımız, jandarmamızın deniz polisleri, AFAD ekipleri ve dalgıçlarıyla günlerce arama gerçekleştirildi. Bir yere kadar devam edebiliyoruz. Ailenin görüşüyle belli bir aşamadan sonra artık aramaları azalttık. Belli periyotlarla orada aramalar devam ediyor" dedi. - RİZE