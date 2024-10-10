Rojin Kabaiş'in Kaybolduğu Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Rojin Kabaiş'in Kaybolduğu Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Rojin Kabaiş\'in Kaybolduğu Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'e ait yurttan ayrılış görüntüleri güvenlik kameralarında tespit edildi.

10.10.2024 00:27
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 13 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin'in turnikeden geçtiği görülüyor. Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin'in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rojin Kabaiş'in Kaybolduğu Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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