Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

18.08.2025 12:18
2017 Rusya Güzeli ve eski Miss Universe yarışmacısı Kseniya Alexandrova, Rusya'da geçirdiği trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 30 yaşındaki model, Tver Oblastı'nda eşiyle yolculuk yaparken, bir geyik Porsche Panamera'nın önüne fırlayarak aracın camından içeri girip Alexandrova'nın başına çarptı.

Eski Miss Universe yarışmacısı ve 2017 Rusya Güzeli Kseniya Alexandrova, Rusya'da geçirdiği trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

30 yaşındaki model, 5 Temmuz'da Tver Oblastı'nda eşiyle yolculuk yaparken, dev bir geyik Porsche Panamera'nın önüne fırladı. Hayvan, aracın camından içeri girerek Alexandrova'nın başına çarptı ve genç model ağır beyin travması geçirdi. Kazadan sağ kurtulan eşi yaşananları şöyle anlattı:

"Geyik arabaya uçtu. Darbe Ksyusha'nın kafasına isabet etti. Baygındı, kafası kırılmıştı, her yeri kan içindeydi."

Alexandrova, kazadan sonra bir aydan uzun süren derin komanın ardından 15 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Modellik ajansı, genç modelin zamansız kaybı için büyük üzüntü duyduklarını açıkladı.

Kseniya Alexandrova, 2017'de Rusya Güzeli seçilmiş ve aynı yıl Las Vegas'ta düzenlenen Miss Universe yarışmasına katılmıştı. Yarı finale kalamasa da podyumda büyük beğeni toplamıştı.

Ayrıca, genç modelin kazadan yalnızca dört ay önce dünyaevine girdiği de öğrenildi.

