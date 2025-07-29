Rüşvet İddiasıyla Gözaltına Alınan 24 Şüpheli Sağlık Kontrolünden Geçirildi

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında suç örgütünün İSFALT ve İETT'den aldığı ve fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri de yapılmıştı.

Gözaltına alınan 25 şüpheli saat 17.00 sıralarında sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, sorgulanmak üzere Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet yerleşkesine götürüldü. - İSTANBUL