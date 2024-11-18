Rusya, ABD'nin Ukrayna Silah Kısıtlamalarını Eleştirdi - Son Dakika
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Rusya, ABD'nin Ukrayna Silah Kısıtlamalarını Eleştirdi

Kremlin, Biden'ın Ukrayna'ya silah kullanım kısıtlamalarını kaldırmasının gerginliği artıracağını söyledi.

18.11.2024 16:27
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Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'daki saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı yönündeki iddialara ilişkin, " Washington'da görevden ayrılan yönetimin yangına körükle gitmeye ve bu çatışma etrafında gerginliği kışkırtmaya devam edecek adımlar atmaya niyetli olduğu aşikar" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarında ABD yapımı silahları kullanmasına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı iddialarına Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Eğer gerçekten böyle bir karar Kiev rejimine sunulmuşsa, bu nitelikli olarak yeni bir gerginlik turu ve ABD'nin bu çatışmaya katılımı açısından nitelikli olarak yeni bir durumdur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül ayında yaptığı "Batı'nın silah adımını onaylamasının NATO ülkelerinin, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olması anlamına geleceği" yönündeki açıklamasının Rusya'nın tutumunu net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Peskov, "Washington'da görevden ayrılan yönetimin yangına körükle gitmeye ve bu çatışma etrafında gerginliği kışkırtmaya devam edecek adımlar atmaya niyetli olduğu aşikar" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dmitriy Peskov, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kremlin, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya, ABD'nin Ukrayna Silah Kısıtlamalarını Eleştirdi - Son Dakika

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