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Atatürk\'ü ve Erdoğan\'ı hedef alan sözlerle ilgili soruşturma

Safranbolu'da tekme tokat kavga anı kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir grup tekne tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Safranbolu ilçesi Kıran Elif Sokak'ta bir grup arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. 4-5 kişilik grup bir kişiye saldırırken, yere düşen şahsa tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan kavga bir süre sonra diğer şahısların araya girmesiyle sona erdi.

Şahıslar daha sonra bölgeden ayrıldı.