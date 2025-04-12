Ev yangınında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde Mustafa B. ile ailesinin yaşadığı 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU DUMANDAN ETKİLENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen anne Samiye B., ile çocukları Ahmet, Esma ve Müberra B.'nin tedavileri ambulansta yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.