Sahil güvenlik ekipleri batan geminin bulunduğu bölgeyi tarıyor
BURSA - Marmara Denizi'nde 6 mürettebatı ile batan kuru yük gemisine ilişkin bölgede sahil güvenlik ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor. Mudanya'dan İmralı Adası açıklarına giden sahil güvenlik ekipleri bölgede boş bir can salı tespit etti.
Dün akşam Balıkesir Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren kargo gemisi sabah saatlerinde acil durum sinyali göndermiş, bir saat sonrasında ise sinyal tamamen kesilmişti
6 kişilik mürettebatı ile battığı düşünülen 69 metre uzunluğundaki Batuhan A isimli kuru yük gemisi için devletin tüm imkanları seferber edildi. Bölgeye ilk ulaşan sahil güvenlik botları oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahil güvenlik ekipleri batan geminin bulunduğu bölgeyi tarıyor - Son Dakika
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında, Sabancı suikastının faillerinden Fehriye Erdal dahil olmak üzere firari 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?