Sahil güvenlik ekipleri batan geminin bulunduğu bölgeyi tarıyor - Son Dakika
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Sahil güvenlik ekipleri batan geminin bulunduğu bölgeyi tarıyor

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisine ilişkin bölgede sahil güvenlik ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyor. Ekipler, Mudanya'dan İmralı Adası açıklarında boş bir can salı tespit etti. Batuhan A isimli kuru yük gemisinin 6 mürettebatıyla birlikte battığı düşünülüyor ve devletin tüm imkanları seferber edildi.

15.02.2024 13:02
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Sahil güvenlik ekipleri batan geminin bulunduğu bölgeyi tarıyor

BURSA - Marmara Denizi'nde 6 mürettebatı ile batan kuru yük gemisine ilişkin bölgede sahil güvenlik ekiplerinin hummalı çalışması sürüyor. Mudanya'dan İmralı Adası açıklarına giden sahil güvenlik ekipleri bölgede boş bir can salı tespit etti.

Dün akşam Balıkesir Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren kargo gemisi sabah saatlerinde acil durum sinyali göndermiş, bir saat sonrasında ise sinyal tamamen kesilmişti

6 kişilik mürettebatı ile battığı düşünülen 69 metre uzunluğundaki Batuhan A isimli kuru yük gemisi için devletin tüm imkanları seferber edildi. Bölgeye ilk ulaşan sahil güvenlik botları oldu.

Sahil güvenlik ekipleri batan geminin bulunduğu bölgeyi tarıyor
Kaynak: İHA

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