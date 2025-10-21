Kuyumcuda suçüstü yakalanan hırsız, avukata dakikalarca yalvardı - Son Dakika
Kuyumcuda suçüstü yakalanan hırsız, avukata dakikalarca yalvardı

Kuyumcuda suçüstü yakalanan hırsız, avukata dakikalarca yalvardı
21.10.2025 17:42
Kuyumcuda suçüstü yakalanan hırsız, avukata dakikalarca yalvardı
Aksaray'daki bir kuyumcuda kolundaki sahte bilezikleri gerçek bileziklerle değiştirmeye çalışan kadın polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. O sırada kuyumcuda olan ve avukat olduğunu söyleyen bir kişi, "Tutuklu yargılanması için elimden geleni yapacağım" dedi. Kadın ise "Çoluğum çocuğum var abi yapma" diye yalvardı.

Aksaray'da kolundaki sahte bileziklerle kuyumcuya gelen kadın, kuyumcudan bakmak için istediği gerçek altın bileziklerle kolundaki sahte bilezikleri değiştirdi. Oyunu anlayan kuyumcu kadına fark ettirmeden alarm butonuna basarak polis çağırdı. Kısa sürede kuyumcuya gelen polisler kadını sahte bileziklerle birlikte suçüstü yakalarken, avukat "Tutuklu yargılanması için elimden geleni yapacağım" dedi, kadın ise "Çoluğum çocuğum var abi yapma" diye yalvardı.

SAHTE BİLEZİKLERLE GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olay, Aksaray'ın şehir merkezinde bulunan kuyumcular kapalı çarşısında bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, K.Ş. (28) isimli kadın koluna taktığı altın sarısı 2 adet sahte burma bilezikle kapalı çarşıda bir kuyumcuya geldi. Kuyumcudan kolundakileri gösterip aynısını almak istediğini söyleyen kadın, kuyumcunun aynı model verdiği altın bilezikleri incelerken, kolundaki sahteleri çıkarıp kuyumcunun bakması için verdiği gerçek altın bilezikleri koluna taktı. Kolundan çıkardıklarını ise kuyumcuya verdi. Durumu fark eden kuyumcu durumu belli etmeden iş yerinde bulunan alarm butonuna bastı. Emniyete giden ihbar üzerine polis kısa sürede adrese geldi. Kadın, kuyumcuya verdiği sahte bilezikler ve koluna taktığı gerçek bileziklerle suçüstü yakalandı.

"HASTA ÇOCUĞUM VAR ABİ YAPMA"

Polis kadını kuyumcudan çıkarırken, olay yerinde bulunan ve kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi polis ekiplerine dönüp, "Ben avukatım, tutuklu yargılanması için elimden geleni yapacağım" dedi. Bunun üzerine kadın, "Benim çoluğum çocuğum var abi yapma, hasta çocuğum var yapma kurban olayım" diye yalvardı. Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, kuyumcu kendi bileziklerini alıp sahte bilezikleri polise teslim etti. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Sert:
    su basinizdaki örtüyü bari alet etmeyin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
