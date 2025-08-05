Sahte diploma skandalında adı geçen Volkan Uçak: Başvurduğum yeri danışmanlık firması diye düşündüm - Son Dakika
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Sahte diploma skandalında adı geçen Volkan Uçak: Başvurduğum yeri danışmanlık firması diye düşündüm

Sahte diploma skandalında adı geçen Volkan Uçak: Başvurduğum yeri danışmanlık firması diye düşündüm
05.08.2025 22:25  Güncelleme: 22:37
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Sahte diploma operasyonunda gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Volkan Uçak, yaşadığı süreci anlattı. Uçak, yurt dışındaki üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'den denklik almak için danışmanlık firmasına başvurduğunu belirtti. Firma yetkililerine belgelerini yolladığını ve işlemlerin tamamlandığını söylediklerinde sisteme girip Ege Üniversitesi mezuniyet belgesini görünce şaşırdığını ifade etti. Uçak, sürecin devamında firma yetkililerine ulaşamadığını söyledi.

Sahte diploma operasyonunda Ankara'da yapılan operasyonda gözaltına alınan daha sonra ise serbest bırakılan Volkan Uçak tv100'e konuştu.

Volkan Uçak'ın tv100'deki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"DUBLİN ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYETİME TÜRKİYE'DEN DE DENKLİK ALMAK İSTİYORDUM"

"İrlanda Dublin Üniversitesi'nden 2022 yılında mezun oldum. Bundan önce de Türkiye'de birçok vakıf ve devlet üniversitesinden aldığım sertifika programlarım var. Ben bilinç altı, zihin kodlama ve bu konular üzerine çalışan bir mentalistim. Bu işi daha profesyonel yapabilmek için böyle bir eğitim aldım.

"BAŞVURDUĞUM YERİN BİR DANIŞMANLIK FİRMASI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Daha sonra aldığım diploma mavi diploma olduğu için Türkiye'de denklik alabilir miyim, diye aramaya başladım. Karşıma bir sürü eğitim danışmanlığı veren firmalar çıktı. Bu firmalardan bir tanesiyle kontağa geçtiğimde, bana sürecin nasıl ilerleyeceğini anlattılar ve lise, üniversite diploma ve transkriptimi paylaşmamı istediler. En uygun üniversiteden kredi tamamlama ya da benzeri bir şekilde lisans tamamlama ile bunu denklik seviyesine getireceklerini anlattılar, bana da makul geldi. Çünkü başka eğitim danışmanlık şirketleri de bana aynı şeyi söyledi.

Bu tür denkliklerin sadece resmi kanallar üzerinden verildiğine ilişkin bilgim vardı, eğitim danışmanlık şirketlerine başvurmadan önce ancak siz nasıl bir vize almaya gittiğinizde sizin yerinize belge ve işlemleri takip eden bu tarz firmalar varsa çok yoğun çalıştığımdan birçok üniversite ile bir sürü yazışma gerçekleştirmek yerine bu süreci bir danışmanlık firmasıyla yürütmeye karar verdim.

"SİSTEME GİRDİĞİMDE EGE ÜNİVERSİTESİ MEZUNU OLARAK KENDİMİ GÖRDÜM"

Süreç ilerledikten sonra 1 ay sonra bana sisteme girip kontrol etmemi istediklerinde YÖKBİS'e girdim ve orada Ege Üniversitesi Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olarak bir belge gördüm. Sonra firmaya dönüp bunun bir hata olduğunu, böyle bir şey istemediğimi söyledim ancak bir daha firmayla tekrar irtibata geçemedim. Ocak ayında bu grup tutuklanıp cezaevine girdiğinde de haberim yoktu.

"BELGEYİ KALDIRMALARI SONRASINDA HİÇBİR FİRMA YETKİLİSİNE ULAŞAMADIM"

Herhangi bir ödeme yapmadım kendilerine. İşlemler tamamlandıktan sonra ödeme yapacaktım kendilerine. Öncesinde yalnızca takip işlemleri için istedikleri 100 bin lira gibi bir para vardı. İşlemleri belirli bir aşamaya getirdiklerinde ödeme yapacağımı söyledim. O belgeyi sistemden kaldırdıklarında ama bir daha hiçbir şekilde kendilerine ulaşamadım. Ocak ayında bu grup alındığında dahi böylesi bir gündem olduğundan haberim olmadı. Süreç sonrasında ise kendimi anlatabilmem 1 ay geçti. Çete lideri şahsın da verdiği ifadelerde sürecin benim anlattığım şekilde ilerlemesinin ardından iddianamenin çıktığı gün ben mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldım."

Ege Üniversitesi, Türkiye, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, tv100, Ege, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte diploma skandalında adı geçen Volkan Uçak: Başvurduğum yeri danışmanlık firması diye düşündüm - Son Dakika

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