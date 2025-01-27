Sahte Güvenlik Görevlileri Yakalandı - Son Dakika
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Sahte Güvenlik Görevlileri Yakalandı

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Suşehri'nde sahte polis, asker, savcı olarak 9 kişiyi dolandıran 4 kişi gözaltına alındı.

27.01.2025 14:53
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Sahte polis, asker ve savcı yakalandı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kendisini savcı, polis, asker olarak tanıtarak 9 kişiyi dolandıran 4 şahıs yakalandı.

Sivas Suşehri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtan ve adınız FETÖ/PDY, PKK gibi terör örgütü soruşturmasına karıştı diyerek para talep eden 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sivas, Osmaniye ve Kastamonu illeri ile birlikte toplamda 9 kişinin yaklaşık 2 milyon 400 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Dolandırıcılara yönelik Osmaniye, Samsun ve Şanlıurfa illerinde 8 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda M.P., Ö.A., N.K. ve A.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda 11 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 25 adet sim kart, 1 adet kayıt cihazı, çok sayıda çeşitli evrak ve banka dokümanları, çok sayıda banka ve kredi kartının yanı sıra, 19 bin 600 lira da nakit para ele geçirildi.

Yapılan işlemlerden sonra adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol şartıyla denetimli serbestlik kararı verilirken diğer 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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