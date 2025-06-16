Sahte Kimlik Cinayeti: 16 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, sosyal medya üzerinden kadın kimliğiyle sahte bir hesap açarak 17 yaşındaki arkadaşı F.C. ile uzun süre görüştü. Gerçek ortaya çıkınca ikili, bir restoranda karşılaşarak tartıştı. Büyüyen tartışmada F.C., arkadaşını sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADA KADIN SANDIĞI KİŞİ, ARKADAŞI ÇIKTI

Olay, saat 09.30 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Botan B., sosyal medya üzerinden açtığı sahte kadın profiliyle arkadaşı F.C. (17) ile bir süre görüştü. Kadın sandığı kişiyle bir süre yazışan F.C., gerçek kimliği öğrendiğinde büyük bir öfkeye kapıldı.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

Sabah saatlerinde çorba almak üzere restorana gelen Botan B., restoran önünde F.C. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçağı çıkaran F.C., Botan B.'yi sırtından defalarca bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı ancak Botan B. aldığı ağır bıçak darbeleriyle yere yığıldı. F.C. olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Botan B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaçan şüpheli F.C. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Cinayet anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde arkadaşı tarafından bıçaklanan çocuğun yere yığıldığı görüldü.