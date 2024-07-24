Sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri tarafından Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti üretildiği ve satıldığı tespit edildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı ve 60 sahte ehliyet ele geçirildi. 3 kişi savcı tarafından serbest bırakılırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.07.2024 17:50
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Jandarma ekipleri tarafından Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen sahte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Gürcistan ehliyeti operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü savcı tarafından, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda KKTC ve Gürcistan ülkelerine ait sahte ehliyet üretilip para karşılığı satıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Kütahya ve Manisa'da operasyon düzenledi. Operasyonda B.E., C.T., C.Ç. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 60 kişide sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi jandarmadaki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. B.E., C.T. ve M.Ç. savcıya ifade verip serbest bırakılırken, C.Ç. ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte KKTC ve Gürcistan ehliyeti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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