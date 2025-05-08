Sahte Nakliyeci 7 Ton Cevizi Çaldı, Polis Yakaladı! - Son Dakika
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Sahte Nakliyeci 7 Ton Cevizi Çaldı, Polis Yakaladı!

Sahte Nakliyeci 7 Ton Cevizi Çaldı, Polis Yakaladı!

Gaziantep'ten çalınan 7 ton ceviz, Aksaray polisi tarafından Eskişehir'de bulunan dolandırıcıdan geri alındı.

08.05.2025 18:30
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Gaziantep'te bir vatandaşın 4 milyon lira değerindeki 7 ton cevizini Ankara'ya götürmek için teslim alan sahte nakliyeci cevizlerle kayıplara karıştı. Şahsın Aksaray'a geldiği ihbarını alan Aksaray polisi, kameralardan yola çıkarak 4 ayrı araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan şahsı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakaladı. 26 saatlik görüntüyü izleyerek 7 ton cevizi Ankara'da 2 ayrı depoda bulun polis, cevizleri sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep ilinde bir dolandırıcının sahte nakliye firması adı altında bir şahsın 7 ton cevizi çaldığı ve şahısların Aksaray istikametine geldiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek olayla ilgili araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde H.İ.K. isimli dolandırıcı şahsın Gaziantep ilinden cevizleri yükleyip çıktığı araç plakasıyla yola çıkan ekipler kameralardan inceleyerek aracı yüzlerce kameradan takip etti.

Yapılan takipte aracın Aksaray istikametine yola çıktığı ve Aksaray'da gelene kadar iz kaybettirmek amaçlı 7 ton cevizin başka bir kamyona yüklendiğini tespit edildi. Aksaray'da da bir başka kamyona yüklenerek hedef şaşırtıldığını anlayan Aksaray polisi en son yükleme yapılan kamyon plakasını da takibe alarak kamyonun Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoya götürüldüğü belirledi.

Bunun üzerine operasyon için düğmeye basan ekipler Altındağ ilçesinde 2 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 7 ton ceviz bulunarak el konulurken, sahte nakliyeci dolandırıcı H.İ.K. isimli şahsın başka bir ile kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın yakalanması için çalışma yapan ekipler şüphelinin yerini de tespit etti. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde şahsı yakalayan polis gözaltına alarak şahsı Aksaray'a getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu. Olayla ilgili bir şüphelinin daha olduğunu tespit eden polis, şahsın yakalanması icin için çalışma başlattı. Ele geçirilen 4 milyon lira değerindeki 7 ton ceviz sahibine teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte Nakliyeci 7 Ton Cevizi Çaldı, Polis Yakaladı! - Son Dakika

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