Köylüler bu olayla sarsıldı! Mukaddes emanet kandil gecesi çalındı - Son Dakika
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Köylüler bu olayla sarsıldı! Mukaddes emanet kandil gecesi çalındı

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Rize'de Mevlit Kandili gecesinde 70 yıldır sergilenen Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek isteyen köylüler, mukaddes emaneti yerinde göremeyince büyük şok yaşadı. Sakal-ı Şerif'in camiden çalındığının anlaşılması üzerine jandarmaya haber verildi. Sakal-ı Şerif'in bir an evvel bulunmasını isteyen köylüler suçlu veya suçlularında cezalandırılması için seslerinin duyulmasını istiyor.

19.09.2024 11:21  Güncelleme: 15:32
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Rize'nin Akpınar köyünde yaşanan olayda 70 yıldır mübarek gün ve gecelerde köy camisinde sergilenen Sakal-ı Şerif çalındı. Yerinde bulunamayan mukaddes emanetin çalındığı anlaşılınca hemen jandarmaya haber verildi. Camide inceleme yapan jandarma tarafından yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Köylüler bu hırsızlık olayıyla sarsıldı! Mukaddes emanet kandil gecesi çalındı

Akpınar Köyü Camii cemaati, camilerinde Mevlit Kandili'ni idrak etmek istedi. Caminin yatılı Kur'an kursunda bulunan Cami Vakfı'nın odasındaki dolapta saklanan Sakal-ı Şerif'i Mevlit Kandili için camiye getirmek isteyen yöneticiler dolabı açtığında şoke oldu. Köy sakinlerinden Muhammet Ergin, yaptığı açıklamada Sakal-ı Şerifi camiye getirmek için kutuyu açtıklarında orada olmadığını gördüklerini ifade ederek "Köyümüzden Sakal-ı Şerif alındı, götürüldü buradan. Ne zaman alındığı belli değil. Kandil gecesi mi alındı o da kesin değil. Kandil gecesi mağdur olduk. Bunun bulunmasını, geri getirilmesini istiyoruz. Yakın zamanda inşallah bulunur. Mevlit gecesi gidip kutuyu açıp bakıldığında orada olmadığı anlaşıldı. Kamera kayıtlarında da bulamadılar. Bulunması, buraya getirilmesi gerekiyor" ifadesi kullanıldı.

"KÖYÜMÜZÜN EN GÜZEL EMANETİYDİ"

Köylüler, Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerifi görmek istediklerini ama yerinde bulamadıklarını bu nedenle çok üzgün olduklarını dile getirdi. Köy sakini Ali Yılmaz ise "Sakal-ı Şerif çalındı. Ne zaman çalındığı belli değil. Biz Mevlid'i Şerif Kandili'nde öğrendik. Bu köyümüzün en güzel emanetiydi. Akpınar Köyü olarak rezil olduk diyebilirim. Manevi değeri vardı. Köyün bereketiydi. Biran önce bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Köylüler bu hırsızlık olayıyla sarsıldı! Cami'den Mevlit Kandili'nde çalınmış
Köylüler bu olayla sarsıldı! Mukaddes emanet kandil gecesi çalındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köylüler bu olayla sarsıldı! Mukaddes emanet kandil gecesi çalındı - Son Dakika

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