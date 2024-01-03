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Sakarya'da FETÖ davasında 145 sanığa karar - Son Dakika
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Sakarya'da FETÖ davasında 145 sanığa karar

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Sakarya'da görülen FETÖ davasında 74'ü tutuklu 145 sanık hakkında karar verildi. Heyet, 73 sanığa müebbet, 61 sanığa 12 yıl 6 ay, 1 sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Sakarya\'da FETÖ davasında 145 sanığa karar
03.01.2024 - 11:15,
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Yargıtay'ın, Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin bozma kararlarının ardından görülen duruşmada 74'ü tutuklu 145 sanık hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet 73 sanık hakkında müebbet, 61 sanık hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay, 1 sanık hakkında 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, 1'i tutuklu 4 sanığın beraatına, 6 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin bozma kararlarının ardından 74'ü tutuklu 145 sanık tekrar hakim karşısına çıkmaya başlamıştı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda yapılan duruşmalarda sanıklar ve avukatları Yargıtay'ın bozma ilamına ilişkin beyanlarını sundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak 121 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis, 1 sanığın beraatı ve 6 sanığın dosyasının ayrılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Davanın bugün görülen duruşmasında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen 74'ü tutuklu 120 sanık hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 73 sanığa müebbet, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 61 sanığa 12 yıl 6 ay, 1 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, 1'i tutuklu 4 sanığın beraatına, 6 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Karar sonrasında tutuksuz yargılanan sanıklardan 4'ü duruşma salonunda gözaltına alınırken 57 sanık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu

Yapılan inceleme çerçevesinde mahkeme 'Anayasayı ihlal' suçunda eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve Albay Ahmet Üzer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını, sanıklardan Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasını onarken, sanık İsmail Şenyüz'ün 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu. Ayrıca 3. Ceza Dairesi 'Anayasayı ihlal' suçundan 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onadı. Mahkeme, 94 sanık hakkındaki 'Anayasa'yı ihlal' suçundan beraat kararları ile 52 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan verilen mahkumiyetleri bozdu. 3. Ceza Dairesi ise darbe girişimine ilişkin 'Anayasayı ihlal' suçundan beraat eden 26 sanık ile 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklanan 52 sanık hakkındaki hükmü, kanunsuz emirler doğrultusunda valiliği ele geçirmek, ateş emri vermek gibi eylemlerle suçu 'müşterek fail' olarak gerçekleştirmeleri sebebiyle 'Anayasa'yı ihlal' suçundan mahkumiyete karar verilmesi gerektiği dikkate alınmadığı için hukuka uygun bulmadı. Ayrıca 3. Ceza Dairesi, Uğur Coşkun'a 'silahlı terör örgütü yöneticiliği', Ahmet Üzer, Bahri Gürhan, Ümit Ahlat, Emre Metin ve Adem Kapucu'ya 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen cezaları, 'Anayasa'yı ihlal' suçunun tüm unsurlarıyla gerçekleştiği somut olayda sanıkların ayrıca bu suçlardan cezalandırılma imkanı bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği için bozdu. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da FETÖ davasında 145 sanığa karar - Son Dakika


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