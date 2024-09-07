Kız arkadaşına sinirlenen genç, öfkesini sıfır arabadan çıkardı - Son Dakika
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Kız arkadaşına sinirlenen genç, öfkesini sıfır arabadan çıkardı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yanındaki kıza sinirlenen genç, çöp konteynerini tekmeledikten sonra başkasının yeni aldığı aracı yumruklayarak maddi hasar verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken araç sahibi şikayetçi oldu.

07.09.2024 11:55
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde kız arkadaşına sinirlenen genç, çöp konteynerini tekmeleye başladı. Siniri bir türlü dinmeyen genç, başkasının yeni aldığı aracı yumrukladı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olay anını güvenlik kamerası kaydetti. Araç sahibi, gençten şikayetçi oldu.

KIZ ARKADAŞINA SİNİRLENİP ARABAYI YUMRUKLADI

Aziziye Mahallesi 350. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yanındaki kıza sinirlenen genç, çöp konteynerini tekmeledikten sonra Cemil Tanar isimli kişinin aldığı sıfır otomobilini yumruklayarak maddi hasar verdi. Tanar, yaşanan olayları güvenlik kamerasından izlediği anlarda ise hayretlere düştü.

Kız arkadaşına sinirlenen genç, öfkesini sıfır arabadan çıkardı

"ARABAYI PERŞEMBE AKŞAMI ALMIŞTIK"

Başına gelen olayı anlatan Tanar, "Araca karşısında bir insan varmış gibi kavga eder gibi 5-6 defa vuruyor ve çekip gidiyor. Balkonda otururken bir ses çıktı. Baktığımda bir şahıs çöp konteynerini tekmeliyordu. İki kişi birbirine bağırıyordu. Aşağıya indiğimizde bir çocuk aracımıza vurduklarını söyledi. Aracımıza baktık, durumu görünce peşlerinden gittik ama şahısları bulamadık. Polisi aradık ve şikayetçi olduk. Aracı çocuklarımın ve kendimin birikimiyle Perşembe akşamı aldık, evimize geldik ve bir gün sonra Cuma günü de başımıza bu geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın sevincini yaşayamadan başımıza bunlar geldi" dedi.

Kız arkadaşına sinirlenen genç, öfkesini sıfır arabadan çıkardı
Kız arkadaşına sinirlenen genç, öfkesini sıfır arabadan çıkardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kız arkadaşına sinirlenen genç, öfkesini sıfır arabadan çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız arkadaşına sinirlenen genç, öfkesini sıfır arabadan çıkardı - Son Dakika
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