Sakarya'da Kaydedilen Uyuşturucu Ortamı Görüntülerinin 2,5 Yıl Önce Olduğu Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Sakarya'da Kaydedilen Uyuşturucu Ortamı Görüntülerinin 2,5 Yıl Önce Olduğu Ortaya Çıktı

Sakarya\'da Kaydedilen Uyuşturucu Ortamı Görüntülerinin 2,5 Yıl Önce Olduğu Ortaya Çıktı

Sakarya'da bir evin içerisinde 'anı olarak kalsın' diye kaydedilen uyuşturucu ortamı görüntülerinin yaklaşık 2 buçuk yıl önce kaydedildiği ortaya çıktı. Emniyet ve valiliğin etiketlenerek sosyal medya paylaşılan videoların ardından harekete geçen polis ekipleri konuya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı. Görüntüdeki şahıslardan 1'inin cezaevinde olduğu ve kadınların fuhuş başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

18.04.2024 14:34  Güncelleme: 14:36
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Sakarya'da bir evin içerisinde 'anı olarak kalsın' diye kaydedilen uyuşturucu ortamı görüntülerinin yaklaşık 2 buçuk yıl önce kaydedildiği ortaya çıktı. Emniyet ve valiliğin etiketlenerek sosyal medya paylaşılan videoların ardından harekete geçen polis ekipleri konuya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldı. Görüntüdeki şahıslardan 1'inin cezaevinde olduğu ve kadınların fuhuş başta olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Sakarya'da bir evin içerisinde kaydedildiği ileri sürülen ve sosyal medyada, emniyet ile valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı uyuşturucu ortamı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 'Anı olarak kalsın' denilerek kaydedilen uyuşturucu partisi görüntülerinde; 2'si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.

'Anı olarak kalsın' dedikleri görüntü iki buçuk sene sonra ortaya çıktı

Polis ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde görüntülerdeki kişilerin A.C.A., İ.A., E.A., A.T. isimli erkekler ile S.K. ve M.A. isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Görüntünün yaklaşık iki buçuk sene önce çekildiği ve A.C.A. isimli şahsın cezaevinde olduğu öğrenildi. Bahse konu olaya ilişkin ekipler, İ.A. ve E.A.'yı gözaltına alırken A.T. isimli şahıs için de arama çalışması başlattı.

Kadınların fuhuş dahil çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi

Uyuşturucu partisinin sosyal medya görüntülerini ortaya çıkmasının ardından incelemelerini genişleten polis ekipleri, S.K. ve M.A. isimli kadının fuhuş dahil birçok farklı suçtan kaydı olduğu da ortaya çıktı. Ekipler, görüntülerdeki kadınları bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntülü konuşma saniye saniye kaydedildi

Ayrıca sosyal medyada yayınlanan diğer bir videoda ise S.K. isimli kadının görüntülü olarak bir kişiyle konuştuğu ve orada, "Bütün müşterilerim her gün içiyor. Birde İstanbul dedim işte kafam güzel ya saçmalıyorum. Biri üstüme gelmediği zaman çok iyiyim ama biri üstüme geldiği zaman kimseyi takmıyorum oh kafam rahat ya" dediği, konuştuğu kişinin ise, "Seda ben sana yardımcı olamazsam ve finalde sana bir şey olursa vicdan azabı çekerim. Ne olursa olsun ben seni bu şekilde görmeye dayanamıyorum. Bu iş gerçek anlamda istemediğimiz noktalara gidecek, lütfen" söylemlerinin üzerine S.K.'nın, "Senle ne alakası var? Benim kafama silah mı dayadın her şeyi ben kendi isteğimle yaptım. İnsan ne yaparsa kendi yapar" dediği anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Sakarya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Kaydedilen Uyuşturucu Ortamı Görüntülerinin 2,5 Yıl Önce Olduğu Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Kaydedilen Uyuşturucu Ortamı Görüntülerinin 2,5 Yıl Önce Olduğu Ortaya Çıktı - Son Dakika
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