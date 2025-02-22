Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı - Son Dakika
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Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı

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Başrolünde Fırat Tanış'ın yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana tartışmaların odağında yer alan Şakir Paşa ailesi dizisiyle ilgili RTÜK açıklama yaptı. Kayınpeder ile gelin arasında yaşanan ilişki nedeniyle ceza alan Şakir Paşa Ailesi dizisi mahkeme kararı ile durdurulmuştu.

22.02.2025 15:58
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Şahin, sosyal medya hesabından, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince NOW TV'de yayınlanan " Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

AYKIRI SAHNELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Diziye, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır müeyyideler uyguladığını belirten Şahin, şeref ve haysiyetin, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerler olduğunu kaydetti.

Şahin, kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırıların kimi zaman yazıyla gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlarla ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.

MAHKEME KARARI İLE DURULDU

Yasaların, kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda RTÜK'e önemli sorumluluklar yüklediğini hatırlatan Şahin, "Belirtmek gerekir ki özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınlarıyla gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir." ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 6112 sayılı 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu' başlıklı 6'ncı maddesi, 'Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.' hükmünü içermektedir. Ayrıca, Anayasa'nın 'Mahkemelerin Bağımsızlığı' başlıklı 138'inci maddesi 'Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.' hükmünü içermektedir. Üst Kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca anılan mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir."

BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

NOW dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Şakir Paşa'nın torunları Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan'ın mahkemeden aldırdığı tedbir kararının kanala tebliğ edilmesi nedeniyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin tekrar yayınları da mahkeme kararıyla iptal edildi.

MEDYAPIM YASAL YOLLARA BAŞVURACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın yapım şirketi Medyapım, 24 Şubat Pazartesi günü avukatlarıyla kararın iptali için hukuki girişimlerde bulunacak.

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı

Şakir Paşa Ailesi, Kültür Sanat, Fırat Tanış, Televizyon, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ceylan Koyuncu:
    nov toplumu yozlaşmasına zemin hazırlıyor 101 36 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ... Yapımcılar kendileri izlesin pis dizilerini, ondan sonra da o hayatları kendi hanelerinde yaşasınlar. Nokta! 97 17 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Yapımcılar kendileri izlesin pis dizilerini, ondan sonra da o hayatları kendi hanelerinde yaşasınlar. Nokta! 71 14 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Esra Erol’u da izliyor mu RTÜK ? 69 7 Yanıtla
  • Volkan:
    akepe kanallarından bundan beter diziler var. mafya, çarpık ilişkiler ama hiçbirine dokunmuyorlar. şu dizide osmanlı eleştirisi oldu ve atatürk övüldü diye delirdiler. rtük 3 kere ceza vermişti. sonunda diziyi komple yasakladılar. siz önce müge anlı programını yasaklayın. aa pardon atv de o. now tv de olsa idi 50 kere yasak ederdiniz. 44 23 Yanıtla
  • 343734:
    bırakın cinselliği ahlak devrimini özendirin ne zaman gerçek kesit gibi diziler bitti ahlakta bitti 53 11 Yanıtla
  • KADİR gerçekler:
    Sanki diğer diziler çok ahlaklı. Örnek kızılcık şerttbti kimin eli kimin cebinde belli olmuyor. Dallas dizisinden farkı yok. TV lerce insanları halkı eğitici bilinçlendirilmesi yönlü birsen olmaz. Ne demişler mahkum uyursa Asayiş berkemal dır. 59 3 Yanıtla
  • Melikhan Türk:
    Başlıkla haberin alakası yok. Sanki rtük durdurmuş gibi başlık atıp en son cümlede torunlarının şikayeti üzerine işlem yapıldığını. Anlatmakda çok ahlaklı değil sanki. 35 6 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Gerçek hayattan alınanlar kitap olur, film olur, tiyatro olur, dizi olur...... Hayatta her şey vardır...... Aman onu izleme bize kötü örnek diyemezsiniz..... Hayatta herşey yaşanır...... 10 13 Yanıtla
  • Casper:
    Çok Üzüldük Yaab 10 7 Yanıtla
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