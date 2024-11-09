Salihli\'de Trafik Kazası: 2 Ölü

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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı 03: 00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akif Karaduman (22) yönetimindeki 45 APK 523 plakalı motosiklet, köprülü kavşakta refüje çaptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Akif Karaduman ile motosiklette yolcu konumunda olan Ayşe Aşkın (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA