Samibey Apartmanı Davasında Yeni Gelişmeler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki 6 Şubat 2023 depremlerinde Adana'da yıkılan ve 40 kişinin öldüğü Samibey Apartmanı'nın firari müteahhidi Abdullah Aybaba ile kırmızı bültenle aranan kızı Eda Aybaba Çelik'in 22.5'ar yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davada haklarında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan kamu davası açılan Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim E. ile eski Harita ve Kadastro teknikeri Sunay M. yargılanmaya başladı.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı Samibey Apartmanı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Apartmanda, 2'si avukat olmak üzere 40 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Depremin ardından binanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik kaçtı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt dışına kaçtığı tespit edilen müteahhitler Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yakalanmayan baba-kızın araması devam ederken, müşteki avukatlarının yaptıkları suç duyuruları üzerine Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim E. ve eski Harita Kadastro Teknikeri Sunay M. hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan davaya başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Alim E. ile Sunay M. katıldı. Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de takip etti.

Mahkeme başkanı, ana dava dosyası ile eski kamu görevlileri hakkında açılan davanın birleştirildiğini belirtmesinin ardından davanın görülmesine geçildi. Sanıklardan Seyhan Belediyesi Eski İmar Müdürü Alim E., savunmasında, yargılamaya konu olan binanın yapımıyla alakalı bir bilgisi olmadığını, kendisinin sadece belediyeye verilen binanın projesini imzaladığını belirtti.

Projeyi öncelikle belediyenin personellerinin incelediğini ardından da imza için kendisine getirdiklerini söyleyen Alim E. kendisini şöyle savundu;

"Binanın ruhsatının verildiği dönemde ben Seyhan Belediyesi'nde İmar Müdürü olarak görev yapıyordum. Projeleri müellifler hazırlar, belediye personeli de inceler. Yargılamaya konu apartmandaki sorun betonarme olup, projesi de mevzuata uygun hazırlanmıştır. Ancak bina yapılırken bu mevzuata uyulup uyulmadığını biz bilemeyiz. Biz sadece projeyi inceler ve onaylarız. Müteahhitlerin kendi anlaştıkları, dışarıda serbest çalışan fenni mesuller bina yapımını kontrol eder. Bu kişiler belediyeden bağımsız çalıştıkları için de sorumluluk bize değil, kendilerine aittir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Seyhan Belediyesi'nde görevli eski Harita Kadastro Teknikeri Sunay M.'de, kendisinin inşaat mühendisi olmadığı için bir sorumluluğu olmadığını, sadece binanın yapıldığı yerin doğru olarak konumlandırma yapılıp yapılmadığını incelediğini, binaya sonradan eklenen üst kısımlarla bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı mütaalasında, Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile fenni mesuller hakkında kamu davası açılmasını ve eksiklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri ile fenni mesuller hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını da kararlaştırıp duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA