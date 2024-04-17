Samsun\'da balkondan düşen çocuk hastanelik oldu

Tunceli'de sağlık memuru hayatını kaybetti, doktor sevgilisi yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir sağlık memuru ile doktor sevgilisi birlikte oldukları sırada balkondan düştü. Sağlık memuru olay yerinde hayatını kaybederken, doktor sevgilisi ise yaralandı. Evde yapılan aramada çok sayıda nörolojik hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.