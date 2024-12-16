İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber - Son Dakika
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İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber

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Samsun'da arkadaşına hayattan bıktığını ve tırın altına girerek intihar edeceğini söyleyen Anıl Tecim'den kahreden haber geldi. Tecim, aracıyla bir tırın altına girerek feci şekilde can verdi.

16.12.2024 02:30  Güncelleme: 07:56
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Samsun'da arkadaşını telefonla arayarak hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyleyen genç, bir süre sonra aracıyla tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

ÖNCE ARKADAŞINI ARADI

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl Tecim (23), bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyledi. Anıl Tecim'in arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak olayı haber verdi.

TIRIN DORSESİNE ÇARPIP HAYATINI KAYBETTİ

Anıl Tecim arkadaşını aradıktan bir süre sonra idaresindeki otomobil ile Bayram Dinçer yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Anıl Tecim olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber
Kaynak: İHA

Çarşamba, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, samsun, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İntihar edeceğini söyleyen gençten kahreden haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mustafa karaca:
    Allah kimseyi şaşırmasın.inanç zayıflığı oluna,çektiği sıkıntılara şükür etmek, kanaatkar olmayı bilememek.yazık. 95 89 Yanıtla
  • ismail:
    tamam da milletin başına niye bela oluyosun 98 24 Yanıtla
  • Hakikat:
    Genclik!Maneviyat yoksunu gencler!Her istediklerini hemen elde etme arzusu.Hayatlarinda hic olumsuzluk olmayacak.Hayal kirikligi olmayacak.Hep kazanacaklar,cok kazanacaklar.Elde etmek istediklerini para ike satin alacaklar. 81 30 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    ulkeyi ne hale getirdiler 62 38 Yanıtla
  • Şeref Taşdöven:
    kafalarına gökten taş yağsa onu bile erdoğandan bilecek malum partililer 39 55 Yanıtla
  • Ömer Kestek:
    Memleket ileriye gittikçe geri gidiyor iman eksikliğinin tek sebebi rte dir millet de ne din ne iman bıraktılar varsa yoksa yandaşlara peşkeş 37 26 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hep bunlar bu Corona aşısından sonra olmaya başladı.İnsanların bir kısmı akıl mantık dışı İsrail Yahudisi gibi... 21 36 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    A.r.e...ama şimdiki gençleri rahat rahatsız ediyor 2 3 Yanıtla
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