Samsun'da internet üzerinden dolandırıcılık: 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da internet üzerinden dolandırıcılık: 3 kişi yakalandı

Samsun\'da internet üzerinden dolandırıcılık: 3 kişi yakalandı

Samsun'da internet üzerinden ürün satma yöntemiyle dolandırılan vatandaşların polise şikayeti üzerine 3 kişi, Ankara ve Mersin'de yakalandı. Samsun ve Ankara'da dikiş makinesi satma vaadiyle dolandırıcılık yapan T.E, Ankara'da gözaltına alındı. Ayrıca, Samsun'da saç düzleştirici almak isterken dolandırıcılık yapan E.K. ve U.D. ise Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı.

01.03.2024 14:18  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da internet üzerinden ürün satma yöntemiyle dolandırılan vatandaşların polise şikayeti üzerine 3 kişi, Ankara ve Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun ve Ankara'da 2 şahsı dikiş makinesi satma vaadiyle toplam 3 bin 250 lira dolandırdığı tespit edilen T.E (28), Samsun polisi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptıkları koordineli çalışma neticesi Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer bir dolandırıcılık olayında ise Canik ilçesinde ikamet eden B.K.'yi internet üzerinden saç düzleştirici almak isterken 7 bin TL dolandırdığı tespit edilen E.K. (19) ve U.D. (44), Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma neticesinde Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Mersin, Samsun, Ankara, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da internet üzerinden dolandırıcılık: 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:28:56. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da internet üzerinden dolandırıcılık: 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement