Kaza sonrası yağmurda kalan yaralı kadını trafik polisi yeleğiyle korudu - Son Dakika
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Kaza sonrası yağmurda kalan yaralı kadını trafik polisi yeleğiyle korudu

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Kaza sonrası yağmurda kalan yaralı kadını trafik polisi yeleğiyle korudu
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Kaza sonrası yağmurda kalan yaralı kadını trafik polisi yeleğiyle korudu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, park eden bir sürücünün açtığı kapı engelli motosikletine çarptı ve araçta yolcu olarak bulunan 61 yaşındaki kadın başından yaralandı. Olay yerinden geçen trafik polisi, yol ortasında zorlukla ayakta duran kadını kaldırıma taşıdı; sağlık ekipleri müdahale ederken bastıran yağmura karşı yeleğini kadının üzerine tuttu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında başından yaralanan kadını yolun ortasından güvenli alana taşıyan trafik polisi, yoğun yağıştan etkilenmemesi için yelekle korudu. Yaralı kadının ayakta durabilmesi için dakikalarca destek olan polisin duyarlı davranışı takdir topladı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanı 19 Mayıs Bulvarı'nda saat 10.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 NC 666 plakalı otomobilini park eden M.D. (43), araçtan inmek için sürücü kapısını açtı. Bu sırada açılan kapı, bulvardan geçen Reyhan K. (49) idaresindeki 55 AVC 185 plakalı engelli motosikletinin kapalı bölümüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kapalı brandalı bölümünde yolcu olarak bulunan Dudu Ç. (61) başından yaralandı. Panik yaşayan kadın araçtan inerek yolda yardım istedi.

YARALI KADINI KOLLARINDA KALDIRIMA TAŞIDI

Kadının yol ortasında ayakta durmakta zorlandığını gören ve olay yerinden geçen bir trafik polisi, aracından inerek yaralı kadının ve ona destek olmaya çalışan engelli sürücünün yanına gitti. Dudu Ç.'yi kollarıyla tutarak kaldırıma taşıyan polis, sağlık ekipleri gelene kadar kadına destek oldu. Olay yerine ilk gelen Mototim sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparken bastıran yağmur nedeniyle polis memuru, kadının ıslanmaması için yeleğini üzerine siper etti. Polisin yaralı kadına gösterdiği duyarlı davranış yürekleri ısıttı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ ÇIKMADI

Olay yerine resmi ve trafik polislerinin gelmesiyle kazaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Engelli motosikletinin plakasının takılı olmadığını fark eden ekipler, sürücüyü uyararak plakayı yerine taktırdı. Ehliyetinin bulunmadığı öğrenilen Reyhan K.'dan alkolmetreye üflemesi istendi. Ancak sürücünün uzun süre alkolmetreyi üflememesi üzerine hakkında cezai işlem uygulandı. Ekipler, sürücüden ehliyetli bir yakınını olay yerine çağırarak aracı teslim almasını istedi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, Mototim sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine dakikalar sonra gelen ambulans, yoğun yağmur altında yaralı Dudu Ç.'yi sedyeye alarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı kadına yardım eden trafik polisi, sedyenin ambulansa taşınmasına da destek verdikten sonra görev bölgesine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan sürücülere çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİlkadımTrafikSamsunGüncelSon Dakika

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