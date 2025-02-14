Samsun'da Suç Örgütü Operasyonu: 37 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Suç Örgütü Operasyonu: 37 Gözaltı

Samsun\'da Suç Örgütü Operasyonu: 37 Gözaltı

Samsun merkezli operasyonda 37 kişi gözaltına alındı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

14.02.2025 09:48
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Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Amasya ve Denizli'yi kapsayan suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, silahlı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Samsun merkezli olarak İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, silahla tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, uyuşturucu madde ticareti, suçluyu kayırma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve kasten yaralama" gibi çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan adres aramalarında 13 kilo 987 gram skunk, 22 ruhsatsız tabanca, bin 232 adet tabanca fişeği, 16 ruhsatsız tüfek, 2 balistik yelek, 1 kurusıkı tabanca, 27 kartuş, 1 kılıç, 1 kama, 60 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 195 bin 700 TL ve bin 350 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 37 kişi sabah saatlerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden Samsun Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, operasyonun suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Suç Örgütü Operasyonu: 37 Gözaltı - Son Dakika

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