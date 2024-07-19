Samsun\'da Tekne Alabora Olunca 2 Kişi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balığa çıktıkları gölde tekneleri alabora olunca suda kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Balıkçıların son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde bulunan Ulugöl'de meydana geldi. Yörükler Su Ürünleri Kooperatifinden tekne ile balığa çıkan Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle teknenin alabora olması suya düşerek kayboldu. Olayı gören diğer balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık, jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ve AFAD ve Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri dron ile gölde arama çalışması yaptı ancak şahıslara ulaşamadı. Göle açılan ekipler, kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler ilk önce Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul'un elbiselilerini ve cep telefonlarını alabora olan kayıkların yakında suyun kenarında karada buldu. Çalışmalarını sürdüren ekipler ilk önce Mehmet Erdinli'nin cesedine ulaştı. Bir süre sonra da Hayrettin Ertuğrul'un cansız bedeni sudan çıkartıldı. Sudan çıkartılan 2 kişinin cenazesi 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gölde kayıkları alabora olan ve hayatlarını kaybeden Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul'un kayıkla göle açılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yörükler Mahallesi Muhtarı Veli Aydın, "Saat 14.00 gibi buraya geliyorlar. İkisi de kooperatifin üyeleri. Buradan ikisi göle çıkıyorlar. Daha sonra burada olan arkadaşları saat 16.00 gibi haber yok. Beni aradılar, ben de başkanı aradım. Daha sonra jandarmaya haber verdik. Yıllardan beri burada balıkçılık yapıyorlar" dedi. - SAMSUN