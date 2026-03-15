Samsun'da Trafik Denetimleri Artırıldı

15.03.2026 14:20
Ramazan Bayramı ve ara tatil nedeniyle Samsun'da polis trafik denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan Bayramı tatili ve öğrencilerin ara tatile girmesi nedeniyle Samsun'da artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı polis ekipleri denetimlerini artırdı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram süresince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik şehir genelinde kapsamlı uygulamalar başlatıldı. Bayram tatilinin yanı sıra öğrencilerin ara tatile girmesiyle özellikle şehirlerarası yollarda yoğunluk yaşanabileceği değerlendirilerek denetimlerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile yol güzergahlarında bulunan tesislerde denetimler yapılıyor. Trafik ekipleri araçlara binerek yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yaparken, kemer takmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer, bayram süresince trafik kontrollerinin diğer dönemlere göre daha da artırılacağını, özellikle hız ihlalleri ve emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimlerin yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Bayram tatili boyunca sürdürülecek uygulamalarla hem şehir içi hem de şehirlerarası güzergahlarda trafik güvenliğinin en üst seviyede tutulmasının hedeflendiği ifade edilirken, sürücülere hız sınırlarına uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına hassasiyet göstermeleri çağrısında bulunuldu. Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Ara tatil, Etkinlik, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Trafik, Polis, Tatil, Son Dakika

Advertisement
