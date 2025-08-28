Samsun\'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Samsun'da Vezirköprü- Durağan kara yolunda seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

SAMSUN'DA KATLİAM GİBİ KAZA: 1 ÖLÜ, 13 YARALI

Kazayı gören vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

HAVA AMBULANSLARI DEVREYE GİRDİ

Yaralılar sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bazı yaralılar, hava ambulansı ile Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Vezirköprü-Durağan kara yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.