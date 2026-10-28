Samsun\'da uyuşturucu satışı yapan bir kişi polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda A.Y.'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Düzenlenen çalışma kapsamında yakalanan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Y., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.