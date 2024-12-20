Samsun'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Samsun\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, polis incelemelere başladı.

20.12.2024 19:04
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Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da 1 tır, 2 midibüs, 1 minibüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Rize'ye tuğla götüren Süleyman Ballı idaresindeki 53 K 1760 plakalı tır yolda çalışmadan dolayı önünde duran araçlara çarptı. Tır, Ersin Çaylak yönetiminde 52 AFN 932 pkakalı Aybastı İtimat firmasına ait duran dolmuş midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs önünde duran Fatih Mankan'ın kullandığı 55 APY 597 plakalı otomobile, otomobilde önünde duran Fırat Çetin idaresindeki 55 C 0020 minibüse, minibüs de önünde duran Adem Uçarmak idaresindeki 52 HE 545 pkakalı Korganlılar firmasına ait dolmuş midibüse arkadan çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde bulunan Hacer Mangan ve Eymen Sever yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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