Samsun Merkezli Suç Operasyonu: 37 Gözaltı

3.Sayfa

Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Amasya ve Denizli ilerini kapsayan suç örgütü operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından E.G. isimli silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Samsun merkezli İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8'i halen cezaevinde bulunan toplam 37 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorguları devam eden 37 kişinin yarın sabah Samsun Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN