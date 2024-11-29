Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a ev sahipliği yapan Nuri Asan Tesisleri'nde yangın paniği yaşandı.
Ligin 14. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor'un kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nde saat 21.00 sıralında yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası, Canik Yenimahalle Atatürk Bulvarı yanındaki tesise itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.
Tadilat çalışması sırasında çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle 2-3 odada ve çatıda hasar meydana geldiği, hasar tespit çalışmasının günün ilk ışıklarıyla yapılacağı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Bodrum FK maçı öncesinde tesislerde dinlenen futbolcular yangın sırasında dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından Samsunsporlu futbolcular Zeki Yavru ve Soner Aydoğdu ile fotoğraf çektirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yangın çıktı - Son Dakika
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