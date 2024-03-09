Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı

Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı

Sanal kredi kartları aracılığıyla dolandırıcılık yapan ve yasaklı sitelerden elde edilen kara paraları aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunan zanlı, Asayiş Büro ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı. Zanlının 105 dosyadan 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

09.03.2024 09:37  Güncelleme: 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt genelinde son zamanlarda gündem olan telefon dolandırıcılığı, sanal alışveriş sitesi gibi dolandırıcılık suçlarında artış yaşanıyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin kartlarını kiralayarak bu şekilde elde edilen kara paraları aklamaya yönelik faaliyet sürdüren bir zanlı daha yakayı ele verdi.

Dolandırıcılık suçlarından 105 farklı şikayet dosyası bulunan ve 54 yıl 6 ay aranması olduğu tespit edilen zanlı, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin devriye görevi esnasında şüphelenip durdurulması üzerine yakalandı. Şahsı durduran polisler kimliğin sahte olduğunu tespit edince polis merkezine parmak izi tespiti için götürülen zanlının Birol Ercan isimli şahıs olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KULLANILAN BANKA HESAPLARI SAHİPLERİ DE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN CEZA ALABİLİR"

Konuyla alakalı özellikle üniversite öğrencilerinin bu tarz dolandırıcılık hususlarına maruz kaldığını belirten Av. Melik Döngelci, "Türk Ceza Kanunu'nda dolandırıcılık suçu 157. Madde ve devamında düzenlenmiştir. Bahsedilen olayımızda ceza kanunun 158 - F Maddesinde dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiği belirtilmiştir. Dolandırıcılar maddi durumu iyi olmayan ve para ihtiyacı olan kişileri bulup onlara sanal kart oluşturup onların üzerine hesaplar açarak elde ettikleri gelirleri bu hesaplara aktarıp hesap sahiplerine cüzi miktarlar verdikten sonra paraları kendilerine almaktadırlar. Dolandırılan şahıslar şikayetçi olduğunda resmi banka hesapları belirtilen şahıslara gittiği için ilk olarak bu şahıslar yargılanır ve asıl şahıslara ulaşılmaya çalışılır. 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir durumdur. Vatandaşlarımız küçük menfaatler için banka hesaplarını başkalarına kullandırtmamalıdırlar. Sırf bu para ihtiyaçları göz önüne alınarak 500 TL gibi cüzi miktarda paralara insanlar kandırılarak banka hesapları yasadışı para akışında kullanılmaktadır. Kullanılan banka hesapları sahipleri de dolandırıcılık suçundan ceza alma durumunda oluyorlar. Bankacılık ve kredi kurumlarını kullanmak suçuyla dolandırıcılık suçu düzenlenmiş durumda. Vatandaşlarımız tanımadıkları kimseden gelecek paraları kabul etmemelidirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri iyice sertleşti Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri iyice sertleşti
09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:27 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
22:54 Eski Devlet Bakanı Yalova, Haberler.com’a konuştu: Belediye başkan adayları eğitim alıp sınavdan geçmeli Eski Devlet Bakanı Yalova, Haberler.com'a konuştu: Belediye başkan adayları eğitim alıp sınavdan geçmeli
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 11:22:39. #1.11#
SON DAKİKA: Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement