İstanbul\'da silahlı saldırı! Aracından indiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu

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Sancaktepe'de otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Şüphelilerin kullandığı araç Eyüpsultan'da yanmış halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ARACINDAN İNDİĞİ SIRADA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay, Atatürk Mahallesi'nde 5 Nisan Cuma günü yaşandı. İddiaya göre, Mesut Aras otomobilinden indiği sırada, şüphelilerin kullandığı araçtan kendisine açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, Mesut Aras'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

11 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin otomobilde ve çevrede yaptığı incelemelerde 11 adet boş mermi kovanı bulundu. Mesut Aras'ın cansız bedeni İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SALDIRGANLARIN ARACI YANMIŞ HALDE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında olayda kullanılan araç Eyüpsultan'da ormanda yanmış halde buldu. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı bulunan Yasin Tolga T. (25), Emre B. (24) ve Cem Ö. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların Aras'a defalarca ateş ettiği görüldü.