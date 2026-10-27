Sandıklı Çambeyli'de ahşap evde çıkan yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sandıklı Çambeyli'de ahşap evde çıkan yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sandıklı Çambeyli\'de ahşap evde çıkan yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sandıklı Çambeyli\'de ahşap evde çıkan yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü
Haber Videosu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çambeyli köyünde N.K.'ya ait iki katlı ahşap evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
ÇambeyliSandıklı3. SayfaİtfaiyeGüncelAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Süleymancılar’ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu Süleymancılar'ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Güllü’nün kızı Tuğyan’la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Beşiktaş’tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisi Beşiktaş'tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisi
19:12
AK Parti düzenleme için harekete geçti Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
19:02
İsrail’de Netanyahu’nun en yakın rakibi Liberman’dan açıklama
İsrail'de Netanyahu'nun en yakın rakibi Liberman'dan açıklama
18:44
İstanbul’da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti’ye geçti
İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti
18:43
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:22
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
18:02
Ayrılık an meselesi İsmail Kartal’ın koltuğuna 3 aday var
Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
17:32
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
17:25
Güllü’nün kızı Tuğyan’la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 20:07:38. #7.12#
SON DAKİKA: Sandıklı Çambeyli'de ahşap evde çıkan yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei