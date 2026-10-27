Sandıklı Çambeyli\'de ahşap evde çıkan yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü

Sandıklı Çambeyli'de ahşap evde çıkan yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Çambeyli köyünde N.K.'ya ait iki katlı ahşap evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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