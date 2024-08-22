Fıstık tesisinde dehşet: 2 ölü - Son Dakika
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Fıstık tesisinde dehşet: 2 ölü

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi sahibi olduğu fıstık tesisinde eşini ve çalışanını tabancayla vurarak öldürdü.

22.08.2024 13:59  Güncelleme: 18:33
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi sahibi olduğu fıstık tesisinde eşini ve çalışanını tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dergili Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Gafari Çolak (60), sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak (59) ile çalışanı Nuh Kartal'a (50) tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Çolak ve Kartal yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine tesise, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Nuh Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülizar Çolak da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Gafari Çolak'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fıstık tesisinde dehşet: 2 ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fıstık tesisinde dehşet: 2 ölü - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Serkan Basar: Bir Ülkede Önüne Gelen Rahatça İstediğini Öldürüyorsa O Ülkede Çöküş Başlamıştır 13 3 Yanıtla
    Biyo Art: Din ve dini eğitimi çağdaşlaşma safsatası perdesi altında geri bırakırsanız önüne gelen rahatça istediğini öldürebilir. Bütün silahları toplasanız sokak başı polis koysanız da engel olamazsınız. Vicdan din ile kaimdir. O halde bertaraf edilen manevi eğitime derhal yeniden başlanmalıdır 2 0
  • Hallo Zusammen: Galiba Adam Uygunsunuz Bir Şey Gördü 13 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: ferhat eser kimden saklanıyosa ismi serkan basar oldu 6 0 Yanıtla
  • M null: yazik olmus genclere cük meselesi olabilir 2 0 Yanıtla

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