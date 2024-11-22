Şanlıurfa\'da bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

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"Mike Tyson ile dövüşür müsün?" diye soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi

Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü

Şanlıurfa'da 43 yaşındaki Leyla Üren isimli kadın, kendisinden haber alamayan yakınlarının ekiplere haber vermesinin ardından evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Olay, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Leyla Üren'in yaşadığı daireden gelen gürültü sonrası komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, girdiği evde kadını kanlar içerisinde buldu. Kontrolde boğazı bıçakla kesilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

SURİYE UYRUKLU ŞÜPHELİ YAKALANDI

Leyla Üren'in cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis de bölgedeki güvenlik kamerası incelemesinin ardından kimliğini saptadığı Suriye uyruklu şüpheli Ahmad El Avvad'ı yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.