Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" kapsamında Siverek ve Bozova ilçelerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Siverek ve Bozova ilçe jandarma komutanlıkları ile JASAT ekiplerinin ortak çalışması sonucu, ruhsatsız uzun namlulu silah bulundurduğu belirlenen şüphelilere yönelik yapılan ev ve eklenti aramalarında, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Operasyonda, 2 adet ruhsatsız Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız G3 piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız G1 piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 20 adet şarjör ve 652 adet farklı çap ve ebatta fişek ele geçirildi. Ayrıca, 50 adet filizlenmiş kenevir bitkisi ile yaklaşık 30 santimetre boyunda 17 adet kenevir bitkisi bulundu.
Yapılan operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?