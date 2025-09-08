Küçük kızın kahreden sonu! Okulun ilk gününde hayatını kaybetti - Son Dakika
Küçük kızın kahreden sonu! Okulun ilk gününde hayatını kaybetti

Küçük kızın kahreden sonu! Okulun ilk gününde hayatını kaybetti
08.09.2025 16:20
Küçük kızın kahreden sonu! Okulun ilk gününde hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir otomobilin durakta bekleyenlerin arasına daldı. Kazada 8 yaşındaki bir kız öğrenci hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin durakta bekleyenlerin arasına dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki bir kız öğrenci yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

OTOMOBİL, DURAKTA BEKLEYENLERİN ARASINA DALDI

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Halil G.'nin kullandığı 63 AAR 879 plakalı otomobil, aralarında öğrencilerin de olduğu durakta otobüs bekleyenlerin arasına daldı. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu 4 kişi yaralandı.

8 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 8 yaşındaki Z.T. isimli kız öğrenci, hayatını kaybederken 3 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Haliliye, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Kaza

