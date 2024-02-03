Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Sergen Yalçın Cengiz'in golünü öve öve bitiremedi

Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.