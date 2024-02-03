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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.02.2024 22:48
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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüphelinin saklandıkları adresler tespit edildi. Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Bursa, Antalya, Kilis ve Kayseri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 hard disk ve 2 sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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