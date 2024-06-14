Şanlıurfa Siverek'te Hayvan Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te Hayvan Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan pazarında aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.06.2024 09:48
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan pazarında aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Siverek hayvan pazarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan ve olayla ilgisi bulunmayan 1 kişi hayatını kaybederken taraflardan 5 kişi de yaralandı. Olayda bazı hayvanların da yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken insanların ise sağa sola kaçıştığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa Siverek'te Hayvan Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek'te Hayvan Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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