Santa Maria Kilisesi'nde Saldırı Yargılama Süreci Başladı

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Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin yargılama başladı

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin yargılama başladı. Aralarında kar maskeli 2 saldırganın da bulunduğu sanıklar hakim karşısına çıkarak savunma yaptı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'de 'Pazar Ayini' yapıldığı sırada kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 52 yaşındaki Tuncer Cihan vurularak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin aralarında kar maskeli saldırganlar David Tanduev ve Amirjon Kholikov'un da bulunduğu 43 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmada bazı tutuklu sanıklar, 4 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

Susma hakkını kullandı

Duruşmada mahkeme başkanı, tutuklu sanık David Tanduev'a avukatı olmadığı için bugün savunmasının alınmayacağını söyledi. Sanık Tanduev, "Avukat istemiyorum, kendilerine güvenmiyorum." şeklinde konuşunca mahkeme başkanı, sanığa susma hakkını kullanıp kullanmayacağını sordu. Bunun üzerine sanık, "Öyle bir hak verirlerse konuşmak istemiyorum. Kendilerine isim söylemek istemiyorum." dedi.

"Saldırgan zaten fiziksel olarak bana benzemiyor"

Tutuklu sanık Amirjon Kholikov ise savunmasında Türkiye'ye çalışmaya geldiğini ve İstanbul'da 2 yıl boyunca korsan taksicilik yaptığını belirterek, "Olay günü ben Sarıyer'e gitmedim. Görüntülerdeki saldırgan zaten fiziksel olarak bana benzemiyor. Sanık David Tanduev ile 5 sene önce tanıştık, İstanbul'da aynı evde kalıyorduk. Olay günü sanık Tanduev'le Esenyurt ve Beylikdüzü'nde kiralık ev baktık. Sarıyer'e gitmedim" şeklinde konuştu.

Bu sırada müşteki avukatlarından Afşin Hatipoğlu, sanığa olaydan bir hafta önce kilise çevresinde keşif yaptıklarına dair tespit yapıldığını belirterek, "Arabalarda olduğun tespit edildiği halde; kan, saç, doku ve deri örneklerin olaydaki örneklerle birebir uyuştuğu halde, 'buraya tesadüfen geldim' diyorsun, öyle mi?" şeklinde sordu. Sanık Kholikov ise bunların somut delil olmadığını söyledi.

Saldırı öncesi Meryem Ana Ermeni Kilisesi, Rum Kilisesi, Aya Kiryaki Kilisesi, Surp Harutyun Kilisesi ve Kumkapı Türkiye Ermeni Patrikliği'nde keşif yaptığı ve saldırıda kullanılan aracın sahibi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Shamsullo Radzhabov, "Araba benim evet ama ben saldırıyla ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. Korsan taksicilik yapıyordum fakat keşif yaptığıma yönelik suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bize bu acıyı yaşatan katillerin en ağır cezayı almasını istiyorum"

Sanık Enver Karakaş savunmasında, başta DEAŞ olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetlediğini söyleyerek, "Bu olayla alakası olan kim olursa olsun en ağır cezayı almasını istiyorum. Ben çok küçük yaşımda Türkiye'ye geldim. 30 senedir buradayım. 25 yıldır esnaflık yapıyorum. Milletini, vatanını seven bir insanım. Ailemi de aynı şekilde yetiştirmeye çalıştım. Bütün seçimlerde de vatandaşlık hakkımı kullandım. Bu ülkeye, bu vatana benden bir kötülük, hainlik gelmez. Bundan emin olabilirsiniz. 30 senedir ailesini göremeyen bir Doğu Türkistanlı olarak bu ülkeye, bu vatana benden bir kötülük gelmez. Terör örgütü DEAŞ'ın insanlığa, Müslümanlara çok büyük zararı olduğunu düşünen biriyim. Bize bu acıyı yaşatan katillerin en ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuncer Cihan 'maktul' sıfatıyla, kilisenin rahibi Anton Bulai'nin de arasında bulunduğu 11 kişi 'müşteki' sıfatıyla, 43 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede kilisede pazar ayini sırasında olaydan önce keşif yaptıkları tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi David Tanduev ve Amirjon Kholikov isimli şahısların saldırı günü Başakşehir'den otomobilleri ile geldikleri, otomobili yakın bir yere bıraktıktan sonra tanınmamak için yüzleri maskeli şekilde yanlarında yarı otomatik tabancalarla kiliseye geldikleri, bu esnada Tuncer Cihan'ın kilisenin dış kapısından içeri girerek yürüdüğü aktarıldı.

İnsanların üzerine doğru ateş ettikleri belirtildi

Şüpheli Tanduev'in yarı otomatik tabanca ile Cihan'ın kafasına doğru yakın mesafeden ateş ettiğinin belirtildiği iddianamede, 2 şüphelinin ellerinde bulunan tabancalarla hedef gözetmeksizin kilisede bulunan diğer insanların üzerine doğru ateş ettikleri ve insanların korku ile yere yattıkları kaydedildi.

2 saldırgana 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 349 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler David Tanduev ve Amirjon Kholikov'un 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak kasten öldürme', 11 kişiye karşı 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurmak' suçlarından ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7 aydan 349 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bu şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın da aynı suçlardan ceza alması talep edilen iddianamede, 38 şüphelinin ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda 7 yıl 6 aydan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 345 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede ayrıca, kiliseye saldırıyı gerçekleştirmek üzere toplantı yapan grup içerisinde bulunduğu iddia edilen şüpheli Viskhan Soltamatov'un 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 349 yıl 6 ay hapsi talep edildi.