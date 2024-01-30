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Santa Maria Kilisesi'nde saldırı zanlıları Başakşehir'de yakalandı - Son Dakika
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Santa Maria Kilisesi'nde saldırı zanlıları Başakşehir'de yakalandı

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı düzenleyen zanlılar, Başakşehir'de saklandıkları evde polis tarafından gözaltına alındı. Operasyon anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Santa Maria Kilisesi\'nde saldırı zanlıları Başakşehir\'de yakalandı
30.01.2024 - 12:20,
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen zanlıların Başakşehir'de saklandıkları evde polis tarafından gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında yaşanan saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmiş, Rus ve Tacikistan uyruklu saldırganlar ise Polonya plakalı bir otomobil ile kayıplara karışmıştı.

Olayın ardından geniş çaplı operasyonlar başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kaçan saldırganların izini sürdü. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube personellerinden oluşturulan 150 kişilik özel ekip bölgedeki güvenlik kameralarını ve mobese kayıtlarını didik didik inceledi. Kısa sürede zanlıların Başakşehir'de bir evden saklandıkları tespit edildi. Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla eve operasyon düzenlendi. Koçbaşı ile kapısı kırılan evde saklanan zanlılar gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alındığı o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Aynı sokakta yaşayan ve operasyon anına şahit olan İrfan Parsalı isimli vatandaş "Gece saatleriydi sivil polisler geldiler içeri girip şahısları aldılar biz çok fazla bir şey duyamadık zorluk çıkarttılar mı bilmiyoruz ama sonra beyaz bir aracın arkasına koyup götürdüler o anları hep gördük" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Santa Maria Kilisesi'nde saldırı zanlıları Başakşehir'de yakalandı - Son Dakika


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