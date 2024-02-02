Manisa\'da çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında kaynak kıvılcımının düşmesi sonucu yanan yalıtım malzemesinin üzerine düşen 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrika şantiyesinde meydana geldi. 2 işçi, klima üreten fabrikanın yeni eklentisi için çalışma yapılan şantiye alanında platform üzerinde kaynak yapıyordu. Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar zemindeki yalıtım malzemesini tutuşturdu. Alevleri gören işçiler paniğe kapılarak platformdan düştü.

İŞÇİLER, YANAN MALZEMENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Yanan malzemenin üzerine düşen işçilere, çevredekiler yardım etmek için seferber oldu. İş makinasıyla üzerlerine toprak dökerek müdahale etmeye çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı ancak iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçilerin, Ali Baba Gürkan ile Zülfü Çınar olduğu belirlendi.

Yanarak can veren iki işçinin cenazesi, işlemler için hastane morguna kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.