Şantiyeden 500 Bin TL'lik Kablo Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şantiyeden 500 Bin TL'lik Kablo Çalındı

Geniş Video İzle

Arnavutköy'deki şantiyeye inşaatçı gibi giyinen hırsızlar, 500 bin TL'lik kablo çalarak kaçtı.

18.12.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnşaatçı gibi giyinip 500 Bin TL'lik kablo çaldılar, o anlar kamerada

Arnavutköy'de bulunan şantiyeyi 6 ayda ikinci kez soydular

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de bulunan bir şantiyeye inşaatçıymış gibi giyinerek gelen bir grup şantiye içerisindeki yaklaşık 500 bin TL değerindeki kabloları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, aynı şantiyenden 6 önce yine hırsızlık yapıldığı ve şantiye sahibinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatleride Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde bir grup genç üzerine giydikleri yeşil yeleklerle inşaat işçisi izdenimi vererek rahatça girdikleri şantiye içerisinde istiflenmiş değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde yelek giymiş hırsızların kabloları yuvarlayarak taşıdıkları ve çaldıkları görüldü. Hırsızların giydikleri yeşil yelekle inşaat işçisi izlenimi vermeleri de dikkatten kaçmadı. Aynı şantiyenin 6 ay önce yine hırsızlar tarafından soyulduğu ve inşaat malzemelerinin büyük kısmının çalındığı, şantiye sahibinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, Hırsızlık, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, İnşaat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şantiyeden 500 Bin TL'lik Kablo Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
16:24 Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
23:46 İzmir’de yeni taşındığı evin çatısına anten düzeltmek için çıkan genç hayatını kaybetti İzmir'de yeni taşındığı evin çatısına anten düzeltmek için çıkan genç hayatını kaybetti
23:45 Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret yorumu: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret yorumu: Çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz
23:34 Mohamed Salah’ın yılan hikayesine dönen geleceği belli oldu Mohamed Salah'ın yılan hikayesine dönen geleceği belli oldu
23:03 SMO ile PKKYPG arasındaki Münbiç ateşkesi uzatıldı SMO ile PKK/YPG arasındaki Münbiç ateşkesi uzatıldı
23:02 ABD’li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
22:55 Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş’ın yaptığı transferi açıkladı Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı transferi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 18:33:18. #1.13#
SON DAKİKA: Şantiyeden 500 Bin TL'lik Kablo Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.