Sarıyer'de Çöp Konteynerinin Üzerindeki Yazıyı Gören Vatandaşlar Polisi Aradı: Yaklaşık 300 Metre Uzaklıkta Bir Ceset Bulundu - Son Dakika
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Sarıyer'de Çöp Konteynerinin Üzerindeki Yazıyı Gören Vatandaşlar Polisi Aradı: Yaklaşık 300 Metre Uzaklıkta Bir Ceset Bulundu

Sarıyer\'de Çöp Konteynerinin Üzerindeki Yazıyı Gören Vatandaşlar Polisi Aradı: Yaklaşık 300 Metre Uzaklıkta Bir Ceset Bulundu

Sarıyer Bahçeköy Hunca mevkiinde bir çöp konteynerinin üzerinde 'ceset aşağıda ceset' yazısını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir erkeğe ait ceset buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

18.03.2024 15:26  Güncelleme: 15:26
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Sarıyer'de çöp konteynerinin üzerindeki "ceset aşağıda" yazısı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir ceset buldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Hunca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Belgrad Ormanı içindeki kaynaktan su almaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki çöp konteynerinin üzerinde 'ceset aşağıda ceset' notunu görünce polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, ormanlık alanda araştırma yaptı. Çöp konteynerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir erkeğe ait ceset buldu. Uçurumdan aşağı atılan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz hale geldiği öğrenildi. Ceset itfaiye ekiplerinin yardımıyla atıldığı yerden çıkarılarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arzu Özdemir isimli vatandaş, "Ben bir kaç gün önce su almaya gitmiştim. Yazıyı gördüm. Çocukların yazdığını düşünerek kedi ya da başka bir hayvan için zannettim. Ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. İnsan cesedi olduğunu öğrendiğimde aklıma yazıyı gördüğüm geldi. Polis arabaları geldiğinde mahallece olay yerine gittik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Çöp Konteynerinin Üzerindeki Yazıyı Gören Vatandaşlar Polisi Aradı: Yaklaşık 300 Metre Uzaklıkta Bir Ceset Bulundu - Son Dakika

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