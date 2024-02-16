Sarıyer'de araçlarını park etmeye çalışan sürücülerden ücret talep eden değnekçilere yönelik yapılan denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, değnekçilik yapan şahısların yakalanması ve bu faaliyetlerin önlenmesine yönelik 15 Şubat'ta sivil trafik ekipleriyle birlikte Sarıyer'de denetim yaptı. Denetimlerde Galatasaray Stadyumu'nun sokak ve çevrelerinde park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep eden B.Ö., E.İ.K., A.K. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında "kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sarıyer'de Değnekçilere Operasyon: 4 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul Sarıyer'deki Emirgan İskelesi'nde tartışan Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkartılan çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
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